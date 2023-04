Les stages de vacances en péril, il est presque impossible de trouver du personnel, notamment à Stavelot

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Chaque année durant ce qu’on appelait traditionnellement les vacances « de Pâques », les enfants peuvent participer à des stages. Sauf que cette année, celles qui sont devenues les « vacances de printemps » sont décalées par rapport à la fête religieuse et sont plus tard. Plus proches des examens des étudiants du supérieur. Sauf que, ce sont eux que l’on recrute chaque année pour accompagner les enfants. Cette année, ce personnel est très difficile voire impossible à trouver.