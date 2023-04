Victime d’une crise cardiaque sur le terrain il y a trois mois, Damar Hamlin est autorisé à rejouer

Damar Hamlin, le joueur des Buffalos Bills en NFL, la ligue de football américain, a été autorisé à rejouer, trois mois après avoir été victime d’un arrêt cardiaque, a confirmé mardi Brandon Beane, le manager des Bills.

Hamlin, 24 ans, avait été victime d’un arrêt cardiaque le 3 janvier dernier après un contact avec un joueur des Cincinnati Bengals. Il avait été pris en charge et réanimé sur le terrain. D’abord dans un état critique, Hamlin a vu son état rapidement s’améliorer et a pu quitter l’hôpital une semaine plus tard.