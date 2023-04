«Chaque année, des dizaines de nos patientes vont avorter aux Pays-Bas»: les plannings familiaux namurois sont pour une révision de la loi sur l’avortement

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Des femmes qui souhaitent avorter, mais ne peuvent le faire à cause d’une loi restrictive : voilà le quotidien de terrain rencontré par les centres de plannings familiaux de la province de Namur qui pratiquent l’IVG. Autant dire que les discussions menées à la chambre ce mardi concernant l’augmentation possible du délai d’avortement de 12 à 18 semaines sont à leurs yeux cruciales.

W.L. D.R.

« Ce débat n’est pas neuf et aurait dû aboutir depuis longtemps », plaide le Docteur Dominique Roynet, fondatrice et coordinatrice du planning familial de Rochefort. Ici, en 2022, on a pratiqué 540 avortements. Mais certaines demandes ont pourtant dû être réorientées vers les Pays-Bas, où l’IVG est possible jusqu’à 22 semaines… « Des femmes qui dépassent les 12 semaines de grossesse et qui se présentent à nous, ce n’est pas occasionnel. »