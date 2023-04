Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Thomas Beaujean s’est engagé au parti socialiste à 16 ans, l’âge minimum requis. « Je suis un militant de la première heure, » explique-t-il. « J’ai toujours voulu aider les gens, m’investir pour les autres et pour la société. » Ce qui l’a poussé vers son métier d’assistant social. Et, naturellement, il se tourne vers la politique. « Mon grand-père, Armand Le Roi, a été bourgmestre de Binche pendant des années. J’ai voulu me faire ma propre idée, mes propres opinions, et me suis dirigé vers le PS. »

Depuis 2018, il siège au conseil communal de Binche. Et, jusqu’ici, il était à la tête des jeunes socialistes de la ville. Ce samedi, il a été élu président du Mouvement des Jeunes Socialistes de la fédération du Centre. « Le bureau politique a validé la nouvelle équipe à l’unanimité », précise-t-il. À ses côtés, Maëlys Hennaux et Salomé Van Iersel se partagent la vice-présidence. Malik Bensalem est à la trésorerie et Jérôme Vullo est secrétaire.