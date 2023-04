Le nombre d’étudiants employés l’été dernier plus important que les autres années

Au troisième trimestre 2022, 520 565 étudiants jobistes travaillaient dans notre pays, contre 477 949 à la même période en 2021 et 465 714 en 2019. Au troisième trimestre 2020, ils n’étaient que 409 544, mais cette année-là a été marquée par la crise de la Corona.

C’est ce que révèlent les chiffres de l’ONSS. Avec les vacances d’été, le troisième trimestre est toujours le plus important pour le travail des étudiants.

Aucune étude n’a été menée pour expliquer cette hausse, mais la fédération d’intérim Federgon souligne que dans certains secteurs comme les soins, le quota (heures travaillées à cotisations sociales réduites) a été neutralisé, ce qui permet aux étudiants en emploi de travailler autant d’heures qu’ils le souhaitent. De plus, la vie est devenue plus chère, ce qui rend souhaitable ou nécessaire pour certains étudiants de gagner un peu plus d’argent, ajoute-t-elle.