Plus de 650 entreprises engagées dans la rénovation durable et circulaire depuis 2020 à Bruxelles

La Région bruxelloise veut réduire ses émissions de CO2 de 80 à 95 % d’ici à 2050. Le certificat PEB pour l’ensemble des logements bruxellois sera obligatoire en 2025 et les habitations devront présenter au minimum un PEB de C pour 2025. « Un tiers des toitures ne sont pas isolées. 40 % des logements datent d’avant 1945 et très peu sont rénovés d’un point de vue énergétique », expose Laurent Schiltz, secrétaire général d’Embuild.Brussels. « Il y a 200.000 bâtiments existant à Bruxelles dont 90.000 ont un PEB de F ou G. » Pour atteindre l’objectif, il faudra tripler le rythme de rénovation, soit plus de 170 rénovations par semaine. Un agenda « ambitieux mais pragmatique ».

Afin de sensibiliser les entreprises de la construction à une rénovation énergétique qui combine une circularité, la fédération de la construction Embuild a lancé en 2021 le programme d’accompagnement Build Circular.Brussels. « Le secteur fait face à un manque de temps, de moyens, de main-d’œuvre qualifiée et une situation de marché plus tendue suite à la hausse du prix des matériaux et de la demande », explique Laurent Schiltz.

650 entreprises engagées Build Circular propose un accompagnement individuel et des formations afin de développer des pratiques durables et circulaires (réemploi, matériaux durables, chantier propre et trié). Un helpdesk est disponible pour répondre aux questions.

« Il y a un marché dans la rénovation énergétique à Bruxelles. C’est un processus qui ne se fait pas en une fois. Il faut changer ses habitudes. Ça coûte parfois moins cher d’utiliser des matériaux biosourcés que pétrochimiques », commente Louis Tilmans, entrepreneur chez Renovatti, qui a suivi des formations sur l’isolation et l’étanchéité. « Ça va devenir un cachet de plus en plus mais ça va mettre un peu de temps. » Louis Tilmans. - Z.-Z. Z.