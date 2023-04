Modulation de la voix, usurpation de l’idendité d’un proche...: les arnaques en ligne sont de plus en plus élaborées!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les arnaques en ligne ont le vent en poupe. Il ne se passe pas un jour qu’une personne ne soit victime de ces « brouteurs », ces escrocs du web.

Dans un monde qui se digitalise de plus en plus, ils récupèrent de nombreuses informations sur monsieur et madame tout le monde et en profitent pour cibler leurs faiblesses.

C’est le cas de Muriel, une femme belge qui, persuadé de parler avec Patrick Bruel, a envoyé un total de 9 000 € à un escroc qui se faisait passer pour son idole.

Si l’escroc a choisi de se faire passer pour Patrick Bruel, il y a de forte chance que ce choix ne se soit pas faite par hasard. « Les arnaques en ligne sont de plus en plus ciblées et crédibles », explique Axel Legay, expert en cybersécurité.

Évidemment, il semble assez intuitif de penser que le vrai Patrick Bruel n’a pas besoin de réclamer de l’argent à ses fans, mais d’autres arnaques sont bien plus crédibles.