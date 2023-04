Ligue des champions: le Real Madrid et l’AC Milan sont les premiers qualifiés pour les demi-finales (vidéos)

La semaine dernière, le Real Madrid avait démontré toute son expérience en s’imposant face à Chelsea (2-0). Ce mardi soir, les Blues ont eu davantage d’opportunités réelles, mais ils ont surtout reçu une leçon d’efficacité de la part d’une formation bien plus concrète en zone de finition (but de Rodrygo à la 58e puis à la 80e) qui file donc en demi-finale où elle affrontera le vainqueur de l’affiche de ces quarts entre le Bayern Munich et Manchester City (c’était 3-0 à l’aller en faveur de Kevin De Bruyne et des Mancuniens).

Si Eden Hazard est resté sur le banc du côté madrilène, Thibaut Courtois a réalisé quelques arrêts de grande classe, notamment en fin de première période lorsqu’il est sorti à la vitesse de l’éclair dans les pieds de Cucurella afin de conserver ses filets inviolés.