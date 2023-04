Hissého, la future piscine de Courcelles, montre ses formes: les premiers baigneurs sont attendus début 2024

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Valse des ministres, révisions du dossier, rétropédalage, recours, attribution des subsides, crise sanitaire, etc. Les autorités courcelloises n’ont jamais reculé devant les obstacles. Au total, six longues années, truffées de rebondissements, ont été nécessaires pour boucler le dossier sur le plan administratif. Et entrer, enfin, dans le vif du sujet.

Le 6 octobre dernier, la bourgmestre Caroline Taquin et l’échevin des Sports Joël Hasselin donnaient symboliquement le premier coup de pelleteuse du chantier à la rue Bronchain, à deux pas de la place Roosevelt. Aujourd’hui, « Hissého » montre sa silhouette déployée sur 2 niveaux.