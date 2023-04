Le suspect à l’origine de l’attentat contre Miss Belgique libéré sous bracelet mais doit suivre un traitement

Selon son avocat Walter Van Steenbrugge, l’homme sera désormais traité dans un hôpital psychiatrique.

Cet homme de 40 ans, originaire de Lommel, a été arrêté à La Panne le samedi 11 février vers 17h30. Selon le parquet fédéral, il avait probablement l’intention de commettre un attentat lors du concours de Miss Belgique. Ce concours a eu lieu au théâtre Proximus à Plopsaland et a finalement commencé avec plus d’une heure de retard. Peter C. était en possession de deux armes à feu et d’un gilet pare-balles.