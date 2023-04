La commune de Koekelberg féminise ses voiries: «Notre politique vise à faire évoluer les mentalités»

L'objectif est de valoriser des femmes méconnues tout autant que des femmes déjà connues et reconnues.

Madame Renée Douffet, Koekelbergeoise ayant été reconnue comme « Juste » par l’institut Yad Vashem, aida son amie juive à se cacher et obtenir de faux papiers pendant la deuxième guerre mondiale.

Madame Gemba, victime de l’époque coloniale et méprisée dans sa dignité d’être humain, fût forcée de se promener dans le zoo humain lors de l’exposition universelle de 1897 pour satisfaire la curiosité du public.

Madame Gisèle Halimi femme de droit féministe, elle sera l’avocate de militants de l’indépendance d’Algérie, elle a milité pour le droit à l’avortement et a contribué à faire évoluer le regard de la société sur le viol en défendant plusieurs victimes.

Les soeurs Brontë, figures majeures de la littérature anglaise qui ont fréquenté Koekelberg lors de séjours à Bruxelles.

Les noms ont été choisis au terme d’un processus initié depuis un peu moins de deux ans grâce au travail des membres du conseil pour la féminisation des voies publiques composé de personnes issues de la société civile et du monde académique et présidé par Ahmed Laaouej, bourgmestre de Koekelberg.

« Sur les 71 rues de la commune, seules deux portent des noms de femmes. Cela témoigne d'une conception de la cité et de la société où le rôle des femmes n'est pas visible, ce qui n'est plus admissible. Notre politique générale vise à faire évoluer les mentalités, les comportements et à égaliser les rôles et responsabilités des hommes et des femmes. Cela passe par des réformes progressives et indispensables. La féminisation de l’espace public n’est pas accessoire il ne faut pas minimiser sa dimension symbolique. Elle sera aussi l’occasion de rappeler des faits historiques, politiques et sociaux marquant à travers les femmes que nous mettrons à l’honneur », commente Ahmed Laaouej.