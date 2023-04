La majorité des Britanniques se disent contre le financement du couronnement du roi Charles III: C’est «une claque au visage de millions de personnes qui souffrent de la crise»

Seuls 32 % pensent que l’État devrait financer cet événement qui verra couronner le fils aîné de la reine Elizabeth II, décédée en septembre, et la reine consort, Camilla, selon ce sondage YouGov.

Les plus critiques sont les jeunes, avec 62 % des 18-24 ans qui pensent que l’État ne devrait pas financer le couronnement, tandis que la proportion descend à 44 % chez les plus de 65 ans, à 46 % chez les personnes âgées entre 50 et 64 ans et à 55 % pour les personnes âgées entre 25 et 49 ans.