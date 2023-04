D’une grotte préhistorique à la ville moderne

La grotte Scladina à Sclayn est le témoin de la vie andennaise… à la préhistoire. Mais après ? Ensuite, on imagine que le grand Jules César a dû passer par ici dans sa conquête de l’Europe. Concrètement, il faudra attendre 692 et la période mérovingienne pour trouver la trace de la fondation de la ville. Begge (ou Begga), trisaïeule de Charlemagne, sœur de Gertrude de Nivelles, mère de Pépin de Herstal et grand-mère de Charles Martel fonde un monastère. De cette modeste création naît la cité où Charles Martel voit le jour en 688, soit quatre ans auparavant. Bien entendu, comme c’est le cas pour toute communauté humaine, la légende et l’histoire s’entremêlent un peu. Charles Martel, encore enfant, tua, au début du 8ème siècle, un ours qui terrorisait la cité mosane. Cette légende explique la présence de cet animal en tant que symbole de la ville qui inspirera ensuite le carnaval.

Dès le Moyen Âge, la terre plastique contribue grandement à la richesse andennaise. En effet, la blanche derle est une terre argileuse utilisée dans l’industrie. On la trouve dans toute la région à Andenne mais aussi à Andenelle ou Couthuin. On l’extrayait à la pioche, dans des galeries à étages et on la transportait dans des paniers en osier appelés mandes. Le trafic de la derle se faisait sur la Meuse, vers Gouda. La derle passait en France en suivant la Lys jusqu’à Armentières, puis elle était transportée à Dunkerque et envoyée par mer en Hollande. Cette matière favorise le développement de la céramique. La qualité des productions « Made in Andenne » explique qu’elles soient exportées dans toute l’Europe. Andenne devient alors synonyme de poteries et carreaux de terre cuite.