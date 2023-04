Petit voyage musical au Foyer culturel

Du 2 au 5 mai, les enfants de 6 à 9 ans sont conviés à un petit voyage coloré et musical qui les embarque vers l’imagination, les inventions, les manipulations, les mélodies et le mouvement au départ d’une valise-mystère sans doute perdue par un magicien, un musicien ou encore un comédien. Allez savoir! Au départ de cette énigme, les choses se mettent en place. Les oreilles sont amusées par les sons qui en découlent, nous allons à la découverte des instruments et des rythmes, nous dansons avec des rubans, des foulards et divers accessoires. Cette féerie autour de la musique nous permet, nous aussi, de devenir des artistes.

Le stage musical se complète, le mercredi après-midi, par une séance de cinéma, un film documentaire, Notre Nature. Le film dévoile les impressionnantes richesses naturelles du pays. La faune est au centre de ces images inédites qui posent un œil nouveau sur des comportements exceptionnels.