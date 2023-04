Le dernier salut en spectacle déambulatoire

Trois comédiens permanents du Théâtre National prennent leur retraite; c’est leur dernier salut, dans une sortie de scène pour le moins géniale. Muni d’un casque audio et d’une lanterne, le spectateur déambule dans les rues, au départ du château du Parc Biron de Comblain-la-Tour, pour ce dernier parcours drôle et poétique. L’idée est de faire écouter les textes qui les ont marqués, tout en partageant leurs souvenirs et leurs réflexions. Du coup, le cœur déborde d’émotions.

JP Baudson, A Canavate et P Donnay, ce sont 35 années de rencontres, de souvenirs, de textes admirables. Ce sont des interprètes atypiques, dans un spectacle atypique de Nicolas Buysse.