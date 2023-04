La perruche au profit du Maillon Humanitaire

Le sujet, qui est une source d’inspiration récurrente, est traité avec un humour grinçant et des répliques qui font mouche. Ce huis clos tournera en règlements de compte.

Le différend débute par les raisons de l’absence de leurs amis. S’agit-il d’un accident, d’une séparation, d’un cambriolage ? Très vite, ils en viennent à mettre le doigt sur les points sensibles. La femme prend naturellement la défense de son amie, alors que l’homme soutient son collègue. Cette prise de position tranchée, qui enchaîne les quiproquos absurdes et les révélations intimes, les conduits à se remettre en cause, sans s’en rendre compte et à s’attaquer aux fondements de leur propre couple.