Loup y seras-tu?

Pour clôturer cette première journée, une conférence exceptionnelle avec projection sera donnée au Centre culturel de Beauraing à 20h. « A pas de loup » réunira trois orateurs de talent : Hans Westerling (photographe passionné du loup), Patrick Verté (naturaliste et éleveur de moutons) et Jean-Claude Servais (bédéiste de renommée internationale et auteur des tomes 1 et 2 « Le loup m'a dit »). La participation à la soirée est fixée à 5 euros. La réservation est obligatoire (Françoise Absil - 0477 83 29 42 ou fprobert68@gmail.com).