Ligue des champions: l’incroyable effort de Leao sur le but de Giroud avec l’AC Milan à Naples (vidéo)

Victorieux 1-0 lors du quart de finale aller de Ligue des champions face à Naples, l’AC Milan se déplaçait ce mardi soir en Italie dans le but d’arracher son ticket pour le dernier carré de cette compétition. On retiendra plusieurs choses de la première période, à savoir un penalty d’Olivier Giroud repoussé par Alex Meret ainsi que le but du Français juste avant le repos puis l’égalisation de Victor Osimhen annulée pour une faute de main au préalable de l’attaquant napolitain.

En parlant du goal d’ouverture, c’est surtout d’effort de Rafael Leao qui est marquant. Le Portugais a réalisé une course de 60 mètres à fond. Dans son élan, il s’est joué de trois joueurs adverses avant d’avoir la lucidité pour offrir un caviar en retrait à l’attaquant français. Du très grand art.