Washington s’attaque à un réseau de financement du Hezbollah: «Les personnes impliquées ont utilisé des sociétés-écran et des pratiques frauduleuses»

Le Trésor soupçonne cette fois plus d’une cinquantaine de personnes et d’entreprises d’aider M. Ahmed à échapper aux sanctions américaines.

Nazem Ahmed, collectionneur d’art libanais et décrit comme un diamantaire « impliqué dans le commerce de diamants de sang » dans un communiqué, est sous sanctions du département américain du Trésor depuis 2019.

Elles sont à leur tour cibles de sanctions, notamment le gel de l’ensemble de leurs avoirs aux États-Unis et l’interdiction à toute entreprise ou citoyen américain de faire des affaires avec elles, au risque d’être à leur tour visées par des sanctions.

Quant à Nazem Ahmed, le département de la Justice a annoncé lancer des poursuites à son encontre pour contournement de sanctions, estimant à plus de 400 millions de dollars le montant des échanges réalisés par M. Ahmed entre 2020 et 2022, dont 160 millions de dollars « via le système financier américain ».

Cela concerne également l’achat d’œuvres d’art auprès de galeries d’art à Chicago ou Los Angeles et d’un artiste new-yorkais.

Les poursuites concernent également huit autres personnes, l’une d’entre elles ayant été interpellée mardi au Royaume-Uni, à la demande des États-Unis.

Le réseau s’étend depuis le Liban à une dizaine de pays, parmi lesquels plusieurs pays africains, dont l’Afrique du Sud ou la Côte d’Ivoire, ainsi qu’aux Emirats Arabes Unis, Belgique et Royaume-Uni.

L’opération mise au jour consiste à assurer le financement du mouvement chiite libanais par l’achat de pierres précieuses, œuvres d’art et produits de luxe, permettant ainsi le blanchiment des fonds autrement soumis à sanctions.

« Les personnes impliquées ont utilisé des sociétés-écran et des pratiques frauduleuses afin de masquer le rôle de Nazem Said Ahmed dans ces transactions financières », a expliqué le sous-secrétaire au Trésor en charge du terrorisme et du renseignement financier, Brian Nelson, cité dans le communiqué.

« Les acteurs du marché du luxe doivent être particulièrement vigilants face à ces potentielles tactiques qui permettent le financement du terrorisme, le blanchiment d’argent et le contournement des sanctions », a ajouté M. Nelson.

Le Trésor précise que cette série de sanctions est, elle aussi, décidée en coordination avec le Royaume-Uni.

De son côté, le département d’État a rappelé offrir jusque 10 millions de dollars pour toute information concernant les mécanismes de financement du Hezbollah, « y compris concernant Nazem Ahmed ».

Le gouvernement britannique avait annoncé, un peu plus tôt dans la journée, avoir gelé les avoirs de Nazem Ahmed au Royaume-Uni, où il possède une vaste collection d’œuvres d’art et entretient des relations commerciales avec de nombreux artistes, galeries d’art et maisons de vente.