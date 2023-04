Eric Cantona : «Je veux des rôles qui fassent avancer la société» Le jeudi 4 mai prochain, TF1 diffusera « Le Colosse aux pieds d'argile ». Avec, pour incarner le personnage principal avec force et conviction, Eric Cantona. Un rôle très dur où l’ex-star du football incarne le rugbyman Sébastien Boueilh. - Prod.

Par Thibaut Fassuleto

Ce téléfilm, déjà diffusé sur RTL-TVI et adapté du livre du même nom de Sébastien Boueilh et Thierry Vildar, nous plonge dans la vie d’un enfant attaché à son Sud-Ouest natal et ses traditions. Mais son apparente joie de vivre masque un terrible mal-être qu’il dissimule pour protéger l’équilibre familial. Depuis quatre ans, Sébastien est violé par un proche aimé de tous. Ce téléfilm revient sur l’émouvante histoire de l’ancien rugbyman landais, incarné avec force et conviction par Eric Cantona.

Pourquoi avez-vous accepté le rôle de Sébastien Boueilh ?

À travers ce rôle, je voulais raconter une histoire forte. Bien entendu, j'ai lu l’ouvrage dont le téléfilm s’inspire. Pour moi, il semblait important de pouvoir parler de ce thème à l'écran. Le cinéma et la télévision, comme toute forme d'art, sont responsables. Ils doivent promouvoir et faire de la prévention. Sébastien est un joueur de rugby et je viens du monde du football. Ce sont deux sports collectifs très proches. Si j’étais né dans le Sud-Ouest, j’aurais joué au rugby. Ce point commun est important. Ce genre d’histoire arrive dans le sport mais pas seulement. Les violences sexuelles touchent malheureusement beaucoup de milieux.

Comment vous êtes-vous préparé à ce rôle ?

J’ai travaillé mon physique. J'ai augmenté mon poids. J'ai pratiqué plus d'exercice, car la figure des joueurs de football n'est pas celle d’un joueur de rugby. Ensuite, je me suis préparé psychologiquement pour comprendre ceux qui pourraient subir ces abus. En tout cas, je n'ai pas essayé de me protéger et je n'ai pas hésité à m’investir totalement à mon rôle.

Comprenez-vous cette colère enfouie, qui a fini par démolir votre personnage ?

Bien sûr, mais à un moment, elle est obligée de sortir. Il est toujours très difficile de mettre des mots sur des maux. J’ai passé énormément de temps avec Sébastien et son papa sur le tournage et en dehors. Sébastien a été très dur avec lui à une époque et son père, ne comprenait pas pourquoi. Il a donc aussi souffert de ne rien savoir. Aujourd’hui, ils entretiennent une relation forte et apaisée.

Aujourd’hui, un enfant sur cinq est victime de violences sexuelles en France. Face à ce triste constat, comment éveiller les consciences ?

En produisant ce genre de film, afin qu’il soit regardé par le plus grand nombre. Parler, expliquer pour libérer la parole de ceux qui n’osent pas s’exprimer est important. Savoir que l’on n’est pas seul au monde à subir les mêmes souffrances indélébiles est primordial. J’essaie d’interpréter des personnages qui peuvent faire avancer la société.

Quel souvenir gardez-vous de ce tournage ?

Un souvenir très fort, car tourner un film comme celui-là est très éprouvant. En même temps, on fait des rencontres magnifiques, comme celles de Sébastien et de ses proches. On vit des moments très intenses, on se sent investi d’une mission. Le tournage s’est déroulé dans Les Landes et c’est une région que j’adore. J’aime passer du temps en région, manger aux mêmes endroits, découvrir la vie locale, aller à la rencontre des gens. On vit pleinement le jour présent.

Vous partagez notamment l’affiche avec Aure Atika, qui incarne votre amie d’enfance, et Françoise Fabian, votre mère. Comment s’est passée votre rencontre ?