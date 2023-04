Une belle journée ensoleillée avant le retour d’averses: les prévisions météo région par région

En cours de la matinée, ces nuages se décaleront vers la France et le ciel deviendra ensoleillé sur l’ensemble du pays.

Dans les régions proches de la frontière et en Ardenne, les nuages ne devraient s’en aller qu’en cours d’après-midi et dans le sud-est, une ondée isolée ne sera pas exclue Les maxima varieront entre 11 degrés dans les Hautes-Fagnes, 13 degrés en bord de mer et 15 degrés dans le centre du pays.