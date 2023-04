Pagaille sur la E40: les automobilistes perdent près de deux heures ce matin!

C’est la pagaille, ce mercredi matin, sur l’autoroute E40 en direction de la mer ! Un véhicule en feu à hauteur de Wetteren a en effet provoqué la fermeture partielle de la chaussée en direction d’Ostende. Selon Inforoutes.be, les bandes de droite et du milieu sont obstruées.

Résultat, des embouteillages se sont formés sur plus de 10 kilomètres et les automobilistes perdent plus de 2 heures !