Vers un nouveau bain de sang social! Colruyt veut fermer six magasins DreamLand/DreamBaby, 192 emplois menacés

Le groupe Colruyt a annoncé une restructuration de ses deux chaînes Dreamland et Dreambaby mercredi lors d’un conseil d’entreprise extraordinaire. Six magasins (un Dreamland et cinq Dreambaby) pourraient fermer tandis que 192 emplois sont menacés. L’entreprise belge ToyChamp et Colruyt ont par ailleurs conclu un accord de principe pour l’acquisition de 75% des actions de Dreamland. La marque continuera cependant d’exister.

Le groupe indique que Dreamland et Dreambaby connaissent une baisse des volumes qui a un impact négatif significatif sur leur rentabilité malgré une position de leader sur le marché. Colruyt décrit un marché économique difficile avec une concurrence renforcée, des volumes sous pression, le passage à la consommation en ligne et un changement de comportement des clients. Des mesures ont été prises ces derniers mois afin de rétablir la situation (révision de la gamme en ligne de Dreamland, modification des tarifs de livraison pour les commandes en ligne) mais «les résultats souhaités et la perspective attendue ne se sont pas concrétisés», ajoute la direction.