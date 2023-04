«HPI», saison 3: voici quand revient la série culte avec Audrey Fleurot

Sur TF1, la première saison de « HPI » avait fédéré, en moyenne, 9.570.000 téléspectateurs et plus de 40 % de part de marché. La deuxième saison faisait un peu moins bien, avec en moyenne 8.140.000 personnes devant leur écran. Des scores qui restent extrêmement élevés, et qui côtoient les audiences de l’élection Miss France ou encore du concert des Enfoirés.

de videos

Lire aussi Astrid Veillon: «C’est la fin de ‘Tandem’… sous ce format-là!»

Sans grande surprise, TF1 avait renouvelé la série avec Audrey Fleurot pour une troisième saison qui arrive enfin ! Les deux premiers épisodes seront à découvrir le mardi 9 mai sur la Une, et le jeudi 11 mai sur TF1.