L'incroyable parcours de vie de Dominique Delescaille

Les deux se rejoignent en fait, car il s’agit, dans les deux cas, d’histoires vraies qui me concernent. À l’instar de mon premier opus, « Seule ma mère me comprenait » est aussi une quête d’identité, en quelque sorte.

Parler à la première personne aurait été impossible pour moi. Le personnage de Valentine, dans lequel je me projette complètement, m’autorise cette forme de détachement. Mais rien n’est romancé. J’ai choisi cette forme d’écriture certainement par pudeur et pour éviter un sentiment d’imposture. Cela est lié au fait que je suis HP, avec les problèmes d’intégration que cela comporte. Je ne l’ai appris qu’à l’âge de 42 ans. Toute modestie gardée, je fais partie des 5 % de la population qui fonctionne le plus rapidement au monde : mon cerveau est « en arborescence » : il fonctionne quasiment 24 heures sur 24 !

Vous rêviez d’être hôtesse de l’air, vous avez été caissière, journaliste en presse écrite (dont à la Nouvelle Gazette) et audio-visuelle, présentatrice de spectacles, « Madame Télévie »… Ce côté « touche à tout » était plutôt un atout ou non ?

Oui et non. Comme je me lasse très vite, étant donné mes aptitudes, j’ai toujours eu besoin de diversifier mes activités. Cela m’a permis d’aller à la rencontre d’un maximum de gens dans des catégories professionnelles et sociales très différentes, avec lesquelles je suis toujours très à l’aise. J’ai toujours eu l’envie d’en faire plus. Si certains prennent ça pour de l’instabilité, il n’en est rien. J’ai toujours un peu peur également de ne pas être « à la hauteur ».

Éprouver une réelle empathie pour les gens fait partie de votre ADN. Or, cette qualité vous a joué bien des tours dans votre vie professionnelle…

En effet. Je me souviendrai toujours de la réflexion d’un patron qui m’a déclaré : « Vous êtes trop proche des gens » ! Heureusement, j’ai pu décrocher plusieurs interviews, notamment dans des reportages d’investigation. Parmi les types d’intelligences, j’ai développé celle de l’intelligence intra-personnelle. J’analyse beaucoup les comportements. Par exemple, certaines attitudes, que d’aucuns trouveraient anodines, peuvent me blesser profondément. Un autre trait de caractère est que je mène des combats, là où beaucoup jetteraient l’éponge…