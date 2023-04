La «Reine Christine» sur les planches du PBA

Dans les années 80, Christine Ockrent, une des premières femmes présentatrices du JT français, ouvrait le journal de 20h sur Antenne 2 par le traditionnel « Madame, Monsieur, bonsoir ». Pour la plus grande surprise des spectateurs, cette formule-culte, « la reine Christine » l’a reprise, quarante ans plus tard, au Palais des Beaux-Arts de Charleroi, dans « Mère », une pièce bouleversante de Wajdi Mouawad sur son enfance exilée. Le pitch : Fuyant la guerre civile libanaise, une mère et ses trois enfants trouvent refuge à Paris, tandis que le père est resté au pays pour poursuivre ses activités professionnelles. Le dernier des enfants, Wajdi lui-même, est témoin du rouleau compresseur de l’Histoire, écrasant la personne qui lui est plus chère : sa mère. Le garçon ignore alors que ces événements et le souvenir de sa mère le marqueront à jamais, jusqu’à faire de cette histoire un spectacle. Tout au long du spectacle, Christine Ockrent, en lien avec le correspondant de l’époque Philippe Rochot, intervient régulièrement pour commenter des images d’actualité, comme elle l’aurait fait en plein conflit au Liban. La journaliste, toujours très active (elle vient de publier son 12ème ouvrage : « L’Empereur et les milliardaires rouges » et est chroniqueuse en radio avec « Affaires étrangères »), partage également des scènes touchantes avec le jeune Wajdi et sa mère, notamment au cours de la préparation d’un repas. Le spectacle en libanais était traduit en français.

JEAN-CLAUDE HERIN