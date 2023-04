Douze nouveaux noms à l’affiche du festival Couleur Café

Comme chaque année, le festival réunira sur des scènes dédiées les musique soul et funk, hip-hop et reggae, blues et salsa, ska grâce à des artistes issus de tous les continents.

Le 24 juin, le rappeur britannique ArrDee c ArrDee dispensera son flow sur la scène hip-hop et le producteur bruxellois Kuna Maze servira son cocktail de jazz, de hip-hop et de slow house. Sur la Black Stage, on retrouvera la princesse de l’amapiano, Uncle Waffles et l’Ougandaise Kampire, reine de la scène électro.