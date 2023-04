La cérémonie de Yom HaShoah a rendu hommage aux déportés et aux résistants au mémorial des Martyrs Juifs à Anderlecht

Cette année, la cérémonie rendait plus particulièrement hommage au soulèvement du ghetto de Varsovie et l’arrêt du 20e convoi ferroviaire vers Auschwitz, deux événements survenus il y a 80 ans. L’action héroïque des trois résistants Hertz Jospa, Mauritz Bolle et Roger Van Praag, qui avaient arrêté le convoi et permis à 113 personnes d’échapper à la mort, a également été saluée.

La princesse Astrid et le bourgmestre d’Anderlecht Fabrice Cumps (PS) ont rejoint la centaine de personnes conviées à la cérémonie. Un temps a été consacré à des témoignages écrits et oraux, dont ceux de M. Yehuda Guttmann et M. Isy Sznajer, tous deux rescapés du ghetto de Varsovie. La cérémonie a été entrecoupée d’intermèdes musicaux et poétiques, avant de s’achever par des prières et des chants.

La montée des extrémismes de par le monde a été abordée à plusieurs reprises. Selon Odile Margaux (DéFI), avocate et administratrice au Musée Juif de Belgique, la cérémonie a pris « une autre intensité, on sent ces discours haineux revenir plus fort que jamais ».