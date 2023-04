«La production change les règles comme bon lui semble»: pourquoi une demande acceptée cette année dans «Koh-Lanta» ne l’avait pas été dans une précédente saison? (vidéo)

Ce mardi soir dans « Koh-Lanta, le feu sacré », Grâce a abandonné, provoquant le « non départ » de Quentin, qui avait pourtant tiré la boule noire face à l’aventurière lors des ambassadeurs. En manque de sa famille, Grâce n’en pouvait plus, et a préféré quitter le jeu.

Ce retournement de situation n’est pas sans rappeler ce qu’il s’était passé en 2012. Le Belge Javier avait tiré la boule blanche, face à Anthony. Bernard, décédé en 2021, avait alors émis le souhait de laisser sa place à Anthony. Une requête, finalement équivalente à l’abandon de Grâce, qui avait alors été refusée par Denis Brogniart. « Non Bernard, ça fait partie de ‘Koh-Lanta’ », avait alors répondu l’animateur.