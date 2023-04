Mort de l’artiste bruxellois Ricky Rondo: un recueil de ses textes disponible pour honorer sa mémoire, «sa plume continuera de prendre son envol tout en touchant le cœur des lecteurs pour les années à venir»

Le 17 avril 2022, Ricky Rondo nous quittait à l’âge de 34 ans. Rappeur et auteur, il s’était installé à Bruxelles en 1994 après avoir quitté le Rwanda. En 2012, celui que l’on surnommait « Monsieur Rondo » sortait « Ma Plume », son premier morceau, avant d’enchaîner sur l’EP « Ancre Musicale » trois ans plus tard. Alors qu’il était en pleine écriture d’un roman, Ricky dévoilait en 2021 « Post-Scriptum », son nouvel et dernier album.

Un an jour pour jour après le décès de l’artiste bruxellois, un recueil de ses textes, sobrement intitulé « Mr. Rondo », est disponible pour honorer sa mémoire. « En ce jour anniversaire de l’envol prématuré de M. Rondo, nous sommes remplis d’émotion et de fierté en vous présentant une partie de son héritage artistique. En faisant nôtre cette pensée selon laquelle la mort n’est définitive que lorsqu’une personne tombe dans l’oubli, nous avons rassemblé un recueil de ses textes pour honorer la mémoire de l’homme et de l’artiste engagé qu’il était », apprend-on via la page Instagram du défunt.