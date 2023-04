«Il a fourré sa langue dans ma bouche»: Cécile De Ménibus revient sur sa pire rencontre à l’occasion du retour de «La méthode Cauet» (photo) Pour Ciné-Télé-Revue, l’acolyte de Cauet dévoile les coulisses de l’émission qui cartonnait sur TF1 dans les années 2000 et qui fête ses 20 ans avec deux soirées spéciales sur C8. TF1

Par Frédéric Seront

Ce 27 avril, « La méthode Cauet » est de retour sur C8, à 21h20. L’occasion pour Ciné-Télé-Revue d’évoquer l’émission culte avec Cécile De Ménibus. Une interview à retrouver ce jeudi 20 avril dans votre magazine.

L’animatrice nous parle de la réussite du programme, mais aussi des invités qui l’ont marquée, en bien ou en mal. Celui qui a laissé le pire souvenir à Cécile de Ménibus ? C’est Rocco Siffredi. L’acteur porno lui avait sauté dessus au point qu’elle s’est sentie violée.

TF1

« C’est dans la matinale en radio que ça s’est passé. Il m’a prise dans tous les sens sur le plateau. Et quand il est parti, hors antenne, il a fourré sa langue dans ma bouche. Le soir, il devait être dans ‘La méthode’. Cauet m’a demandé si on l’annulait. J’ai dit non. Et là, il a été obligé d’être correct. Il l’a compris rien qu’à ma façon de le regarder », explique Cécile De Ménibus à Ciné-Télé-Revue.

