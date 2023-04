Sandra, 45 ans, ne peux plus rentrer dans sa propre maison et est obligée de vivre dans son garage: «Les choses ont mal tourné» (photo)

Sandra Raemdonck (45 ans) et son compagnon Koen Boone (45 ans) vivent actuellement dans le garage de leur bungalow situé à Grembergen. Et ce n’est pas par choix. En effet, l’entrepreneur qui devait transformer sa maison pour que Sandra puisse a terme déambuler chez elle en chaise roulante les a planté en emportant avec lui leurs économies.

« Plusieurs devis avaient été réalisés. Nous avons choisi quelqu’un qui nous a proposé un bon prix et qui nous a convaincus de la manière dont il allait s’y prendre. Il s’est avéré qu’ils travaillaient à deux et au début, tout s’est bien passé : la maison a été vidée, les tuyaux ont été posés, mais lorsqu’il a fallu faire le plafonnage, les choses ont mal tourné », raconte Koen a Het Laatste Nieuws.

« Nous avons effectué des paiements, des avances pour le matériel, pour un montant de 53 000 euros. Tout notre budget pour la rénovation. Nous avions choisi et payé le carrelage, la cuisine et la salle de bains, mais au final, les fournisseurs n’en savaient rien ! » L’entrepreneur les a laissés tomber.

À ce jour, la maison est inhabitable. Tranchées au sol, tuyaux mal placés, des murs de soutènement sans support, plâtre écaillé… Sandra et Koen sont contraints de vivre dans leur garage et ne peuvent plus toucher à leur maison ! « Nous sommes allés au tribunal, cela signifie que nous n’avons plus le droit de changer quoi que ce soit jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu. Il faudra certainement attendre le mois de juillet. Nous espérons donc que l’été arrivera bientôt, afin que nous puissions vivre un peu plus à l’extérieur », conclut Sandra.