Restructuration chez Dreamland et Dreambaby: voici la liste des magasins qui vont définitivement fermer leurs portes

Les 48 magasins Dreamland sont fermés ce mercredi afin d’informer le personnel sur le plan de restructuration et la future reprise par ToyChamp, a indiqué la direction ce matin. Les établissements Dreambaby qui ne sont pas concernés par le plan du groupe Colruyt devraient être ouverts.

Mercredi lors d’un conseil d’entreprise extraordinaire, Colruyt a annoncé une restructuration de ses deux chaînes Dreamland et Dreambaby. Six magasins (un Dreamland et cinq Dreambaby) pourraient fermer tandis que 192 emplois sont menacés. L’entreprise belge ToyChamp et Colruyt ont par ailleurs conclu un accord de principe pour l’acquisition de 75 % des actions de Dreamland. La marque continuera cependant d’exister.