EDITO – Delhaize: le passage en force social, un risque pour notre économie?

Le conflit Delhaize traîne en longueur depuis plus de cinq semaines et le baromètre actuel pointe davantage vers le pourrissement de la situation que vers une amélioration du climat social. Le processus de conciliation lancé ce mardi a commencé dans les plus mauvaises conditions, avec l’arrivée d’huissiers et de renforts policiers pour briser la grève sur certains sites.

On ne s’étonne plus de l’attitude de l’actionnaire néerlandais, qui a décidé de passer en force et d’imposer son nouveau modèle – les franchisés – coûte que coûte, un peu à l’image d’un autre acteur batave, ING, qui avait révolutionné le modèle des agences bancaires dans notre pays. Désormais, la détermination de la direction n’étonne plus personne. Par contre, la passivité du gouvernement à se saisir réellement du dossier surprend et inquiète. Parce qu’en Belgique, le modèle de concertation sociale n’est pas qu’une formule creuse que l’on place dans un programme pour apaiser les partenaires. C’est une réalité et une tradition historique qu’il faut traiter avec délicatesse, parce que de nombreux équilibres socio-économiques en dépendent. Ceci n’interdit pas les évolutions et les changements de modèle, mais casser complètement le modèle pourrait finir par nuire à l’économie du pays. C’est pour cette raison que la majorité Vivaldi devrait au plus vite relire sa déclaration de politique de 2019 et trouver des solutions partagées pour sortir Delhaize de l’impasse actuelle et pour éviter que le feu social ne se propage à l’ensemble du secteur.