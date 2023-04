Envie d’essayer le lacrosse? Les Knights et les Amazones de Namur recrutent!

Le lacrosse belge gagne à être connu

Alors que le lacrosse bénéficie tout de même d’une certaine popularité due à sa présence dans de nombreux films et séries qui nous viennent de l’autre côté de l’Atlantique, peu de personnes savent que cette discipline se pratique aussi chez nous. « En effet, on souffre d’un manque de visibilité. Parfois, quand j’en parle autour de moi, les personnes sont étonnées que je puisse jouer lacrosse en Belgique. Au final, je pense que tous les sports américains souffrent un peu de ce manque de mise en avant. », affirme Franck Wambacq, avant de nous parler des obstacles qu’il doit gérer dans le quotidien de son club. « Ce n’est pas toujours facile d’avoir des terrains, car les autres sports passent devant nous. Surtout le football. Au niveau financier, ce n’est aussi pas toujours facile non plus. Ce n’est pas un sport qui coûte cher, mais nous n’avons que peu d’aides de la part du politique. Quand on va en Flandres, où on joue souvent, on voit déjà une nette différence. Ce serait bien que l’on puisse avoir les mêmes conditions notre côté de la barrière linguistique. »