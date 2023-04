Un documentaire sur Kim Clijsters retraçant son deuxième retour à la compétition bientôt diffusé

À l’occasion du 40e anniversaire de Kim Clijsters, la maison de production De Mensen dévoilera début juin un documentaire sur la joueuse de tennis et son deuxième retour à la compétition, de 2019 à 2022. La Limbourgeoise y offre un aperçu de sa vie privée et démontre à quel point revenir au plus haut niveau est difficile. « J’ai été confrontée à mes limites à de multiples reprises », explique l’ancienne gloire du tennis belge.

Au final, son retour n’aura pas eu l’effet escompté. Une blessure au genou, puis la pandémie de Covid-19 mettra un terme à son projet. Le 12 avril 2022, elle décide de ranger définitivement ses raquettes. Le documentaire « Kim Clijsters : come back home » montre l’évolution d’une carrière au plus haut niveau : les aubaines et les revers, les attentes élevées, une opinion publique très dure, le combat avec un corps qui a dépassé l’âge idéal pour jouer au plus haut niveau, un esprit ambitieux et un nouvel équilibre entre sport et vie privée.