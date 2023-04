Ce samedi 22 avril, venez faire le plein d’idées de visites au centre commercial Rive Gauche lors de la Carolo Discovery Day

Le Carolo Discovery Day est une belle opportunité pour les opérateurs touristiques de promouvoir leurs activités avant les vacances de printemps et la saison estivale. Le public aura l’occasion de découvrir les nouveautés et de faire le plein d'idées de balades pour les beaux jours.

A propos de Visit Charleroi

Visit Charleroi, c’est la Maison du Tourisme du Pays de Charleroi. Elle assure la promotion touristique de 10 villes et communes : Aiseau-Presles, Charleroi, Châtelet, Courcelles, Farciennes, Fleurus, Gerpinnes, Les Bons Villers et Pont-à-Celles et récemment Montigny-le-Tilleul. Un territoire mêlant une ville post-industrielle, Charleroi, qui fascine les amateurs d’activités urbaines et/ou underground et sa périphérie formée de plateaux et de paysages verts rythmés par de petites vallées boisées qui invitent les visiteurs à la découverte de la région pour un ou plusieurs jours.