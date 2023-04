Venez apporter vos vélos usagés dans l’un des 33 recyparcs de la province de Namur

Offre une seconde vie à votre vélo. C’est ce qu’encourage le BEP Environnement à faire. Ce samedi 22 avril, les citoyens peuvent aller dans l’un des 33 recyparcs de la province de Namur afin de déposer les vélos en bon état dont ils n’ont plus l’usage mais qui peuvent encore servir à d’autres.

Les vélos collectés seront remis à de nombreux partenaires qui les réparent et les redistribuent : ateliers vélos locaux, CPAS, Maisons Croix-Rouge, services communaux, institutions pour enfants et adolescents, le Lions Club de Wallonie, la Ressourcerie Namuroise, les centres pour réfugiés, et autres associations locales.