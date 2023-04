À l’occasion du salon Art Brussels, KickCancer lance une collection d’art unique composée de cartes postales et destinée à une œuvre caritative

En collaboration avec Art Brussels, KickCancer, une fondation belge engagée dans la lutte contre le cancer des enfants, lance une collection d’œuvres d’art unique : The KickCancer Collection – Small art with a big heart, composée de 250 œuvres originales de la taille d’une carte postale. Les visiteurs et collectionneurs auront un aperçu de tous les artistes participants tandis que les œuvres mêmes resteront anonymes jusqu’à leur vente. Delphine Heenen, fondatrice de KickCancer ne cache pas son engouement quant à ce nouveau projet : « Je suis extrêmement reconnaissante du soutien et de l’enthousiasme des galeries d’art. Elles ont invité leurs artistes à soutenir les enfants atteints d’un cancer en créant des œuvres d’art qui sortent du commun. La première collection de KickCancer promet d’être un grand succès grâce à la participation de plus de 215 artistes. »

Art Brussels et KickCancer ont invité les artistes participants à faire don d’une œuvre d’art format carte postale à The KickCancer Collection. Plus de 85 galeries d’art ainsi que 215 artistes contribuent à ce projet. Les cartes postales artistiques de The KickCancer Collection auront droit à une place d’honneur durant la foire, elles seront exposées sur le mur de l’entrée principale du Hall 5 de Bruxelles Expo. Chaque œuvre d’art sera vendue à 400 euros et les bénéfices seront entièrement reversés à KickCancer.