Crise de l’énergie: près de 12.000 reports de paiement de crédits hypothécaires octroyés en six mois

En six mois, jusqu’à la fin mars, 11.946 reports de paiement ont été accordés dont 70% (8.347) dans le cadre de Febelfin. Pour 3.600 crédits (30%), des solutions sur base individuelle ont été proposées.

Pour pouvoir en bénéficier, le crédit immobilier devait avoir été contracté pour le lieu de résidence principale des emprunteurs en Belgique (au moment de la demande de report de paiement) et le total des actifs mobiliers sur l’ensemble des comptes (épargne, à vue et portefeuille d’investissements) ne devait pas être supérieur à 10.000 euros. L’emprunteur candidat au report ne devait par ailleurs avoir aucun report de paiement enregistré en date du 1er mars et bénéficier d’un plan de remboursement en cours ou demandé auprès de son fournisseur d’énergie.