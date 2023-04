«C’est un message d’espoir»: pourquoi Chimène Badi a-t-elle accepté de participer aux «Orages de la vie» sur RTL tvi?

La volonté de Chimène Badi, c’est aussi de transmettre un message d’espoir : « Je sais que ça remue certaines choses, mais c’est un moyen d’aider des jeunes qui traversent le harcèlement scolaire, comme je l’ai vécu, et leur dire que même si c’était dur, ça ne m’a pas empêchée d’être heureuse et de faire la carrière que j’ai. C’est un message d’espoir. C’est pour ça que j’ai accepté. »

Comment Chimène Badi explique-t-elle ce harcèlement scolaire dont elle a été victime ? « Je crois que lorsqu’on est une gamine différente, qui ne fait pas les choses comme tout le monde, qui pense différemment, on est vite pointée du doigt et ça vous suit. Un enfant peut être méchant. Ça devient alors la jungle. Et comme je n’étais pas une gamine qui racontait, car je voulais préserver mes parents, qui avaient déjà eu leur lot de difficultés, ce n’était vraiment pas facile. J’étais dans ma petite bulle, dans mes rêves, et quand on ne suit pas le mouvement, on en pâtit. »