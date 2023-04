Un accident entre une voiture et un camion à la sortie de Seloignes

Ce mardi, à 12h20, un camion et une voiture se sont percutés entre Seloignes et Villers-la-Tour. Selon la zone de police Botha, il n’y a pas eu de blessés et un constat à l’amiable a été dressé. Les véhicules ont été emportés par le dépanneur Leseine.

Un camion immobilisé. - P.L.