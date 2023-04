Restructuration chez DreamLand/Dreambaby: «C’est un choc, le personnel se dit très affecté par cette nouvelle»

«C’est un choc», a confié à l’agence Belga Wilson Wellens, du syndicat libéral ACLVB (CGSLB) à l’issue du conseil d’entreprise. «La direction s’est montrée empathique. Elle est bien consciente de l’ampleur d’une telle annonce», a néanmoins tempéré le syndicaliste, précisant que les échanges avec la direction allaient «un pas plus loin que Delhaize».

Mercredi, lors d’un conseil d’entreprise extraordinaire, Colruyt a annoncé une restructuration de ses deux chaînes DreamLand et Dreambaby. Six magasins pourraient fermer, à savoir les 5 Dreambaby de Beveren, Tirlemont, Drogenbos, Vilvorde et Huy, ainsi qu’un DreamLand, celui d’Hasselt. Quelque 192 emplois (sur 1.100) sont menacés.