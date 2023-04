MG Coiffure déménage… Et MC Coiffure prend sa place, au Cora de Châtelineau

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Suite au départ de MC Coiffure, véritable institution du Shopping Cora de Châtelineau, c’est Carmelo Mingoia, autre coiffeur bien connu de la région, qui s’installe dans la spacieuse cellule sur un étage.

«J’ai été très surpris d’apprendre le départ de ce salon. Je connaissais le patron, et même son père, j’allais me faire coiffer là-bas étant plus jeune. J’ai tout de suite montré mon intérêt pour m’installer à cette place», explique Carmelo, âgé de 58 ans.