«Personne ne comprendra jamais»: les terribles post-it retrouvés au domicile de Lucy, l’infirmière suspectée d’avoir tué 7 bébés…

La jeune femme de 30 ans, avait déjà fait l’objet d’une privation de liberté en 2018 suite à cette sordide affaire qui a secoué l’Angleterre. Infirmière au Countess of Chester Hospital, dans le nord-ouest de l’Angleterre, elle avait été arrêtée dans le cadre de l’enquête sur la mort de 17 bébés et 15 malaises de bébés.

En plein procès, la police a dévoilé des notes laissées par la suspecte sur des petits post-it et qui avaient été retrouvés dans son habitation lors d’une perquisition en juillet 2018.

Sur ces notes, on découvre des déclarations d’amour pour un de ses collègues, mais aussi des messages beaucoup plus inquiétants, comme « Tuez-moi », « Aidez-moi », « Je ne peux plus vivre comme ça » ou encore « Personne ne comprendra jamais ».