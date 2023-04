600 paquets illégaux de cigarettes découverts autour des abattoirs d’Anderlecht lors d’une opération

Depuis un certain temps, des ventes illégales de cigarettes s’opèrent à proximité des abattoirs d’Anderlecht, ce qui engendre un problème majeur de santé publique et d’insécurité des résidents.

Pour mettre un terme à cette pratique, une trentaine de membres de la police de proximité, d’intervention et du pilier judiciaire de la zone de police Midi ont été déployés, ce dimanche, ainsi qu’une équipe mobile de traitement pour les transmigrants et demandeurs d’asile et un Bus d’arrêt de la police fédérale.