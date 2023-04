Pensions à la Chambre: le député Groen Kristof Calvo estime que «les réformes tardent» pour éviter de nouveaux cas

Il appelle la présidente Eliane Tillieux (PS) à accélérer le tempo.

Mercredi après-midi, des réunions supplémentaires du Bureau de la chambre et de l’asbl «caisse de pensions» de la Chambre, un organe administratif dans lequel les différents groupes politiques sont représentés, sont programmées. «La crise a éclaté le 1er mars, aujourd’hui nous sommes le 19 avril, et celle-ci continue de s’éterniser. L’heure est désormais aux solutions et aux réformes», a déclaré M. Calvo.