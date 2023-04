«Désespérant», «Des consignes graves»: les nouvelles règles imposées par le PSG à ses supporters créent la polémique (photo)

Actuellement secoué par l’affaire Christophe Galtier, le PSG est au cœur d’une nouvelle polémique à la suite d’un mail envoyé par le club aux supporters des « Fans Clubs » qui composent la tribune Boulogne.

Le club parisien a imposé des consignes restrictives à leurs fans, qui ne passent pas du tout sur les réseaux sociaux. Parmi ces règles à respecter, le PSG a demandé à ses supporters de la tribune Boulogne de ne plus échanger de place durant les matches, mais également, et surtout, de rester assis durant la rencontre et de ne pas amener de matériel de supporters tels que des drapeaux. « Il vous sera impossible de regarder le match debout dans la Tribune Boulogne », a notamment écrit le club parisien dans son communiqué. « Il est formellement interdit d’utiliser et d’apporter du matériel de supporter (ex drapeau) ».