Christophe a dépensé 1.000 euros pour une plaque personnalisée qui ne passe pas inaperçue: «Je vois constamment des gens rire et me montrer du doigt» (photo)

S’il n’est pas rare de tomber sur une plaque personnalisée, certaines ont le don de plus attirer l’attention que d’autres. Ainsi, une plaque « Duracell » sur une Tesla 100 % électrique ou encore une plaque « Attrape moi » sur un bolide, ou « Barakie » sur une Fiat Multipla font souvent sourire… D’autres sont plus personnelles ou se réfèrent plutôt à une société ou une entreprise.

Sa plaque c’est « GENT », la ville de Gand, donc. « J’attire beaucoup l’attention, c’est vrai. Je vois constamment des gens rire et me montrer du doigt. Cela fait plaisir à voir et, en même temps, cela leur rappelle la ville où nous vivons. C’est la plus belle d’Europe, je le crois vraiment », explique-t-il au Nieuwsblad.