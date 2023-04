De délicieuses glaces à déguster chez «Glam»

Ce nom a plusieurs significations ! C’est d’abord un condensé de glace et du nom Mauricette qui est la création de nos glaces artisanales. Mais c’est aussi le côté glamour de notre établissement, représenté par ma sœur Jennifer qui nous rejoint dans ce projet. Et pour le côté coup de cœur, ce sont également les initiales de mes enfants.

Une spécialité incontournable ?

Nos glaces artisanales sans aucun doute ! Les glaces Mauricette se déclinent sous divers goûts et sont à déguster sur place ou à emporter mais aussi proposées en litres.

Étiez-vous prédestiné au domaine de la restauration ?

Au départ, non. Mais par mon parcours, mes rencontres et mes expériences professionnelles, j’ai découvert au fur et à mesure le monde de la petite restauration ainsi que le plaisir de satisfaire nos clients.

Pourquoi avoir choisi Ath pour y installer Glam ?

Après plusieurs expériences à Bruxelles, ayant des établissements sur Tournai et Enghien et étant originaire d’Enghien, Ath m’a séduit par son dynamisme et son côté convivial.

Quel est votre meilleur souvenir dans le restaurant ?

Tous les jours, j’ai de bons souvenirs ! Voir le sourire des petits et grands quand ils dégustent une délicieuse glace, une crêpe ou une gaufre chaude est très gratifiant.

Quelles sont les qualités incontournables d’un bon restaurateur ?

Il faut être attentif aux remarques des clients, toujours se remettre en question et leur apporter de la créativité mais aussi de la gourmandise.

Si vous deviez décrire votre clientèle en quelques mots, quels seraient-ils ?

Ma clientèle est des plus variée allant du plus jeune ou plus âgé, du plus petit au plus grand et de tout âge. Un peu comme pour les BD, de 7 à 77 ans !

Avez-vous des projets pour la suite ?

Faire connaître mes différents établissements, les développer et apporter de la nouveauté ainsi que de la gourmandise dans chacun d’eux.

Le mot de la fin est pour vous !

Venez découvrir Glam, déguster nos savoureuses glaces et plats à emporter dans un décor convivial ! Ou simplement vous reposer en dégustant une boisson chaude tout en lisant votre livre du moment. Bienvenue !